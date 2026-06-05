高市政権の「サナエノミクス」はどのような結果になるのか。弁護士の明石順平氏は「『サナエノミクス』は『アベノミクス』の“負の遺産”を引き継いでいる。この先に起こるのは、日本円の通貨崩壊に他ならない」という――。※本稿は、明石順平『サナエノミクスによろしく』（集英社インターナショナル新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社党首討論に臨む高市早苗首相＝2026年5月20日、国会 - 写真＝共同通信社■ア