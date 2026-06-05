17年近く同居を続けているほど仲良しだというお笑いコンビ・カナメストーン。しかし、山口誠が明かした“特殊すぎる愛情表現”に、かまいたちもドン引きのあまり顔をしかめ……。 【TVer】仲が良すぎて「汚い部分も大丈夫！」カナメストーンの関係性に「怖いよ」かまいたちが戦慄 かまいたち濱家から現在の恋愛事情について聞かれたカナメストーン。「今はもう別れちゃいました」という山口は、破局のき