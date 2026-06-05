17年近く同居を続けているほど仲良しだというお笑いコンビ・カナメストーン。しかし、山口誠が明かした“特殊すぎる愛情表現”に、かまいたちもドン引きのあまり顔をしかめ……。

【TVer】仲が良すぎて「汚い部分も大丈夫！」カナメストーンの関係性に「怖いよ」かまいたちが戦慄

かまいたち濱家から現在の恋愛事情について聞かれたカナメストーン。「今はもう別れちゃいました」という山口は、破局のきっかけを尋ねられると「眼球とか吸ったりもするんですけど……」ととんでもないことを言い出した。

唐突な一言に理解が追いつかない濱家が聞き返すと、山口は自身が交際相手の眼球を吸うという性癖があり、それを嫌がられたのが嫌で別れたと告白。想定外すぎる理由に、濱家も「嫌がるやろ、そりゃ」と顔をしかめた。

愛情表現が特殊すぎる山口にスタジオ中がドン引きする中、濱家は「なんで零士はそんな山口が好きなん」と相方に尋ねる。すると零士は満面の笑みで「めっちゃ面白いんですよ。こんな面白いヤツ見たことない！」と即答。

山口も嬉しそうに零士を見ると、2人で肩を組み合う“仲良しムーブ”を見せながら「零士の眼球も舐めたことがあるんですけど」と明かし、再びスタジオを驚愕させた。

出演者たちが「怖いわ」「ヤバいやん」と理解に苦しむ中、山口は「仲良い印に、ってことなんですよ」と独自の価値観を力説していた。

なお、カナメストーン・山口誠がとんでもない愛情表現をカミングアウトした模様は、6月3日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で明かされた。

【TVer】「うちだって……」山口の“眼球吸い”話に触発されたキャイ～ンの2人がとんでもない話を…