なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「辛旨赤の親子丼」など3品を6月10日午前11時から期間限定で販売します。【画像】“重層的な辛さ”がおいしそう！なか卯の新商品3種をもっと見る！同商品は、人気の定番商品「親子丼」に、奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた一品。特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのある辛さが特長のヤンニョムジャン、おろしショウガ、おろしニンニク、