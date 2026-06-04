セキュリティコミュニティがAIを活用したサイバー攻撃に対してどれほど耐えられるのかを調べるため、AI企業のAnthropicが調査を実施しました。その結果、「サイバー攻撃はすでにAIで自動化されている」ことが明らかになっています。What we learned mapping a year’s worth of AI-enabled cyber threats \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/AI-enabled-cyber-threats-mitre-attackHow well do the security community'