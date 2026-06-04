三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が、6月18日より配信開始となるアニメ『刃牙道』第2クールのエンディングテーマに起用される。第2クールのメインPVでは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃