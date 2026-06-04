三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が、6月18日より配信開始となるアニメ『刃牙道』第2クールのエンディングテーマに起用される。

第2クールのメインPVでは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。

国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いに、三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」がどのような化学反応を起こすのか注目だ。

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『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERS が担当させて

いただきます。

剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。

今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。

楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表

現に取り入れています。

『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいで

す。

メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。

（今市隆二（RYUJI IMAICHI）／三代目 J SOUL BROTHERS）

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