井上尚弥の今後のシナリオは世界のPFP情勢にも影響を与える photo by 山口フィニート裕朗/アフロ後編：PFP投票者が語る井上尚弥の現在と未来PFP（パウンド・フォー・パウンド）の１位に返り咲いた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）。来年に予定されている次戦の展望は？35歳で本当に引退した場合、PFPの主役は誰になるのか？前編に続き、PFPの投票権を持つ４人の記者に意見を聞いた。前編〉〉〉PFP投票