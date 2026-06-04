インスタグラム更新プロ野球・西武の元監督、松井稼頭央氏が2日、自身のインスタグラムを更新。キッチンで肉を焼く姿を公開した。背後にはお茶目なポーズを取る愛娘の姿もあり、微笑ましい親子の日常にファンから様々な声が上がっている。真剣な眼差しで焼けていく肉を見つめる松井氏。その背後から、娘で女優の遥南さんがひょっこりと顔を出している。父の頭の上に半分に切ったアボカドが乗っているように見える、ユーモア