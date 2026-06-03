2026 FIFAワールドカップ開幕を目前に控えるなか、ダークホースとして注目されるモロッコ代表が好調だ。豊富なタレントを擁するアフリカ屈指の強豪は、マダガスカル代表との親善試合に4-0で快勝している。試合は開始4分、PSV所属のMFイスマエル・サイバリがCKから先制点を奪うと、25分にも追加点を記録。前半だけで2点をリードしたモロッコは、その後も試合を支配し続けた。後半に入っても流れは変わらない。ボール保持率、チャン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 2. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 3. 大学生暴行死「強盗致死が成立」
- 4. 工場に居座るクマ「麻酔を相殺」
- 5. 木村拓哉が迎え舌封印 批判意識?
- 6. 広島の高校 サングラスを導入
- 7. 老後不安「NISAより先にこれ」
- 8. 合計特殊出生率 過去最低を更新
- 9. 渋谷区で「男性が血を流しSOS」
- 10. 夏菜「事務所に別れさせられた」
- 1. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 2. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 3. 大学生暴行死「強盗致死が成立」
- 4. 工場に居座るクマ「麻酔を相殺」
- 5. 広島の高校 サングラスを導入
- 6. 老後不安「NISAより先にこれ」
- 7. 合計特殊出生率 過去最低を更新
- 8. 渋谷区で「男性が血を流しSOS」
- 9. 生存確認で25歳女性の胸舐めた
- 10. 夫の精子と偽り不妊治療 提訴
- 1. 進次郎氏の「タメ口感謝」に賛否
- 2. さかなクン「ちいかわ」にハマる
- 3. 断水時にトイレの水を流す方法
- 4. 少子化なのに伸びた産院グループ
- 5. 22歳娘の暮らしに50代母ショック
- 6. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 7. スシロー ソロ活層から改悪指摘
- 8. 電車の迷惑男性を動揺させた武器
- 9. 進次郎氏の「強い言葉」に驚き
- 10. 政府、ガソリン補助金縮小へ
- 1. 「美女と野獣」主題歌歌手が死去
- 2. 「GitHub」新料金に「うげぇ」
- 3. 豪コンサート 客が代演し救う
- 4. トラック衝突 韓で配信中に死亡
- 5. 自転車で国土縦断中に…惨事 韓
- 6. ノルウェー沖で18世紀沈没船発見
- 7. クウェート空港 攻撃で負傷者
- 8. 韓グループ元メンバー私生活疑惑
- 9. 米民主党支持州 政権を提訴した
- 10. 独人「日本で衝撃を受けたこと」
- 1. 子は開成中 親は中学受験の経験0
- 2. キオクシアの時価総額45兆円超に
- 3. AI検索のニュース拒否規制へ 英
- 4. 仕事選びで重要視する条件 調査
- 5. 住民税非課税世帯だと医療費や保険料が安くなると聞きました。「給付金」以外にも何かメリットがあるのでしょうか？
- 6. キツい企業に若者が入社する理由
- 7. 大手企業の面接官が唸った回答
- 8. Makuake Sherwood薪ストーブ登場
- 9. 仕事に一途で…夫婦が後悔語った
- 10. 都市部で冷凍倉庫が相次ぐ
- 11. 夫任せで老後設計…しかし大誤算
- 12. 日テレ プラごみをどう処分する?
- 13. セブン カップ再利用費過大徴収
- 14. まもなく米週間石油在庫統計の発表
- 15. 38年も働いたのに…年金額で絶句
- 16. 誰もできぬ「シンプル習慣」
- 17. 悠仁様も通った国立小学校に受かる子の親
- 18. 日経225オプション7月限（3日日中） 3万6500円プットが出来高最多563枚
- 19. アートホテル小倉 ニュータガワ 子どもたちが結婚披露宴を作る「ニュータガワでなりきりホテリエ」
- 20. 『TIGORA by BEAMS DESIGN』から新作スポーツウェアが発売 夏のアクティブシーンを快適に楽しめる、速乾性・通気性に優れたアイテムが登場
- 1. 「幼稚すぎる40代男」意外と多い
- 2. 「Ryzen 7 5800X3D」10周年モデルはただの復刻じゃない。TSMCの製造技術代替わりでほぼ再開発
- 3. ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
- 4. 2万9900円で質感高いメタルボディーになったSIMフリースマホ「FREETEL SAMURAI REI」の指紋認証を試してみた！iPhone 6sとの速度の違いも動画で紹介【レビュー】
- 5. ケーブル・タップ・充電器を美しく隠せるケーブル収納ボックス
- 6. 人気ポルノサイトのxHamsterに「同意なしで投稿された全ての素人動画を削除せよ」との裁判所命令が下る
- 7. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 8. CIOが体験型イベント・オフ会を原宿で開催へ、7月2日～5日
- 9. iPhoneやiPadに繋ぐだけですぐに使えるLightning有線キーボードが登場【今週のまとめ】
- 10. オーディオテクニカが新製品発表会を開催！ フルデジタル伝送BluetoothヘッドホンやIMシリーズ後継のイヤホンなどを一挙発表
- 11. スキー・スノボ動画を自分目線で撮影できるフルHDカメラ搭載スキーゴーグル
- 12. 点描画を描くための電動ドットペン
- 13. どの向きでも接続できるマグネット着脱式充電専用ケーブル
- 14. 握るように持つから使いやすいUSB接続垂直型RGBエルゴノミクスマウス
- 15. 機器の充電状況を手軽にチェックできるType-C端子搭載 USB電圧・電流チェッカー
- 16. iPhone・iPad向け「iOS 12」が登場、自分の顔でアニ文字を作る「Memoji」やARKit 2が登場
- 17. ロボット支援手術が急増！「ダビンチ」とはどんなロボットか? 特長と課題、ロボット手術をとりまく日本の状況を探る(ダビンチ特集 /前編)
- 18. カメラ映像をAIが解析、業種別AI活用事例 〜事故や犯罪の防止、交通量調査や来店客分析などの事例を紹介「NVIDIA IVA Summit」
- 19. スマホ＋１品で実現！「ダイソー」「セリア」「3COINS」でおうちエンタメ満足度補完計画
- 20. アカウントなしでX(旧Twitter)を閲覧できる「Nitter」がXに抜け道をふさがれて利用不能に
- 1. 阿部氏の後継者候補 現役選手か
- 2. 阪神・森下が挑発か…行為に波紋
- 3. 日本代表のユニに「一部誤植」
- 4. ド軍で「おにぎり」が人気沸騰中
- 5. ボクサー 杉田ダイスケさん死去
- 6. 久保は「W杯をけん引する才能」
- 7. 阪神・小幡 先発も痛恨のW失策
- 8. J1川崎 谷口彰悟に復帰オファー
- 9. MLBの村上宗隆が離脱 波紋呼ぶ
- 10. 米誌選出の大谷 新たな顔に
- 11. 大谷翔平 試合後に「特別瞬間」
- 12. 「合意に達した」現地記者が報道！ レンタル先で躍動の22歳日本人FW、ドイツ２部へ完全移籍か「ボルシアMGは買い戻し権も確保した」
- 13. ド軍は驚異の「+127」で首位独走
- 14. 日本ハム・新庄剛志監督 敵地カープファンに異例のお願い「この真っ赤に染まったスタンドが…」
- 15. 「評価されなかった」日本代表主将、冷遇された指揮官の電撃解任でクラブが慰留の可能性「移籍を止めるかもしれない」
- 16. ヤ軍の主砲不在 敗戦以上の打撃
- 17. ふざけるな 前代未聞の誤審発生
- 18. 巨人・戸郷が危険球退場 騒然
- 19. 安田記念のG1 目下の高い成長
- 20. 福田師王 カールスルーエに移籍
- 1. 木村拓哉が迎え舌封印 批判意識?
- 2. 夏菜「事務所に別れさせられた」
- 3. 安藤美姫 娘に「父親」隠さず
- 4. 堀江氏 SUSURUの食レポに激怒
- 5. 34歳美人社長「絶対レス」の理由
- 6. キャバ嬢 マンジャロめぐり謝罪
- 7. ミスド「もっちゅりん」本日発売
- 8. ローラの水着姿「見えてる」騒然
- 9. 阿部氏復帰を願う会 署名提出へ
- 10. 二宮 東京D公演翌日に相葉と遭遇
- 1. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 2. 非常識な母親を…一喝した救世主
- 3. 目からウロコ 今の婚約指輪事情
- 4. 【松のや】33％オフは残り約10万食！公式Xがお得なクーポンの延長を発表
- 5. 「サンダル履くとすぐ疲れる」って人に！【グローバルワーク】週7で頼りたい「楽ちんサンダル」
- 6. 低身長さんにオススメ GUパンツ
- 7. 子どもを預かったら泥沼化！「もう断ろう」と決意した直後 → 夜逃げ同然で消えた『隣人夫婦の正体』
- 8. 今すぐ【セブン-イレブン】へ走れーーーッ♡ 食べたら沼？！「新作スイーツ・アイス」
- 9. 3COINS公式「再入荷グッズ」紹介
- 10. 0歳児の間に絶対やるべきこと
- 11. 女性から排除される中年童貞激増
- 12. 自分で洗えばクリーニング代を節約できる！失敗しない「冬物衣類おうちクリーニング」のコツ
- 13. モス新作 おすすめメニュー紹介
- 14. 「被害にあった人たちの証言」だって？ 人気エッセイストの元に届いた衝撃の連絡／怖いトモダチ（25）
- 15. 【明日の運勢】6月4日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！
- 16. 血の気が引く内容。夫のスマホに映るのは、知らない女と恋愛しているメッセージ／腐りゆく家族（9）
- 17. 寝姿も超キュート！ウリボー似のクビワペッカリーの赤ちゃんが話題
- 18. ガブリエル・シャネルをオマージュした架空の伝記映画。監督はカール、主演はクリステン・スチュワート
- 19. デート誘うなら 落語がおすすめ
- 20. じゃあ、標準語でなんていうのさ！北海道弁から翻訳しにくい方言5つ