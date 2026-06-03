2026 FIFAワールドカップ開幕を目前に控えるなか、ダークホースとして注目されるモロッコ代表が好調だ。豊富なタレントを擁するアフリカ屈指の強豪は、マダガスカル代表との親善試合に4-0で快勝している。試合は開始4分、PSV所属のMFイスマエル・サイバリがCKから先制点を奪うと、25分にも追加点を記録。前半だけで2点をリードしたモロッコは、その後も試合を支配し続けた。後半に入っても流れは変わらない。ボール保持率、チャン