Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ëÃº¹Û¤ÎÅç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·³´ÏÅç¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¡¢»ä¤¬·³´ÏÅç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅç¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹ºê»Ô¤Î²­¹ç¤ËÉâ¤«¤ÖÎ¥Åç¡¢ÃÓÅç¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤Þ¤â¿Í¤¬½»¤Þ¤¦¡È¶å½£ºÇ¸å¤ÎÃº¹Û¡É¤ÎÅç¡ÖÃÓÅç¡×¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¡È¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë»º¶È°ä¹½¡É¤ò½ä¤ë¤â¤è¤¦¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ëÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿·³´ÏÅç2001Ç¯¤ËÊÄ»³¤·¤¿¶å½£ºÇ¸å¤ÎÃº¹ÛÃÓÅç¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢1952Ç¯¤«¤é³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1959Ç¯¤Ë½ÐÃº¤ò