¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡ËÀ¤Âå¤Î¿·ÇÏ³«Ëë½µ¤«¤éÂçÊª¸õÊä¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¿·¼ï²´ÇÏ¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢»º¶ð¤Î¥¸¥ç¥É¥ì¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦Éð°æ¡Ë¤¬¡¢ÆüÍËÅìµþ£µ£Ò¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÀÄÍÕ¾Þ£²ÃåÇÏ¥¿¥¤¥À¥ë¥í¥Ã¥¯¤òÈ¾·»¤Ë»ý¤Á¡¢½ÇÉã¤¬£Ç£±¡¦£´¾¡¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÎÉ·ìÇÏ¤Ë¡¢Éð°æ»Õ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¡Ö²¿¤âÉÔ°ÂÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç½ÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¡¢¤¢¤È¥»