たぶんこんな感じで脅されて、2位の座を譲ったのかな、キン肉マンさん悪魔将軍（4月3位→5月2位）、キン肉マン（2位→3位）の2位争いが熾烈を極めている。現実に彼らが面と向かったら、キン肉マンのヘコへコしはじめる姿が目に浮かんでくる。5月に将軍からしっかりお灸をすえられたのか、2位を明け渡してしまった（ホントにそんなことが起きていそうでかわいそう...）。では、5月の超人ランキングから振り返ってみよう。ウォーズマ