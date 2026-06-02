新潟市秋葉区で5月28日夜、秋葉区内に住むという男性から自殺をほのめかす110番通報があり、警察と消防が通報内容から現場へ駆け付けたところ、住宅内で男性が死亡しているのが発見されました。その後の捜査で死亡した男性は、この住宅に住む70代男性と判明しました。死因は心挫滅および胸部大動脈離断ということです。警察によりますと5月28日午後10時すぎ、秋葉区内に居住すると名乗る男性から「これから死のうと思って」「引き