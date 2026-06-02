日本をはじめ先進国共通の課題といえるのが、少子化による人口減少だ。人口の多寡は経済活動の規模に直結し、人口減少による労働力不足は国内における移民問題などと地続きの関係にもある。しかし、国際政治学者の舛添要一氏は、「人口減少は内政だけに関わる問題ではない」と指摘する。【写真】中国は「三人っ子政策」に転換するも少子化に歯止めがかからない＊＊＊日本の人口が減っている。人口動向は、国力の動向と大