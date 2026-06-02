【モデルプレス＝2026/06/02】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、5月31日に自身のInstagramを更新。タイトニット姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「セクシー」オフショルタイトニット姿◆竹中知華アナ、オフショルニットトップス姿披露竹中アナは「こにゃにゃちは 昼からやーぎーーー」とつづり、昼食を食べているショットを複数枚投稿。白いオフショルダ