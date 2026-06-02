台風6号は、県内に6月2日の夜遅くから3日の明け方にかけて最も接近する見込みです。県内では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風6号は、2日の午前10時に屋久島の西南西約170キロにあって、1時間に約25キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。県内には、2日の夜遅くから3日の明け方にかけ