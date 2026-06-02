地下鉄駅に避難するキーウの住民＝2日/Alina Smutko/Reuters（CNN）ウクライナの首都キーウが2日未明、ロシアのドローン（無人機）やミサイルによる激しい攻撃を受けた。当局者によると、この攻撃で集合住宅の建物の一部が倒壊し、住民らががれきの下敷きになっている可能性がある。キーウのビタリ・クリチコ市長は、キーウ市内の集合住宅1棟が、ロシア軍の「ダブルタップ攻撃」によって一部倒壊したと述べた。キーウの軍事行政責