湘南の海で生き物に親しんでいた少年は、テレビで見た「キンチャクガニ」に強く惹かれ、その研究に没頭していく。そんな彼が東大推薦を目指した理由とは？※本稿は、東大生集団の東大カルペ・ディエム（編）『東大推薦 合格の秘訣Vol.01 2026』（笠間書院）内、合格者体験談の一部を抜粋・編集したものです。理科に夢中だった少年が研究対象に選んだ“ある生物”山田遼祐やまだりょうすけ湘南の海辺でカニを追いかけ、砂浜で生