オクラは低温や乾燥に弱く、冷蔵庫にそのまま入れると傷みやすい野菜です。冷蔵保存の場合、4〜5日しか持たないとされています。そんなオクラを1カ月長持ちさせる冷凍保存のコツについて、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】いつでもすぐに使える！これが「オクラ」を上手に冷凍保存するコツです同社は「オクラは『レンチンしてから刻んで冷凍』がおすすめ！」と投稿。冷凍保存の方