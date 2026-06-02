あらゆるエンタメに登場し、作品を盛り上げるのが芸人。特に俳優としての活躍は目覚ましいものがある。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、数々の"芸人俳優"の活躍を掘り下げます。【写真を見る】ドラマ、映画にかかせない！ベテランから30代まで活躍中の“芸人俳優”演技ができる理由は養成所で演技の術を叩き込まれるから「すげえな（是枝裕和）監督！こんなにワシを違和感なく仕上げたか」とは、『箱の中の羊』が映画