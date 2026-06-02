福岡県議会で取材を制限する方向でルールの作成が検討されていた件で、県議会の蔵内勇夫議長は6月1日、取材ルールの明文化は必要ないとしました。また、問題となった海外視察についても言及しました。 ■蔵内勇夫議長「取材規制とかそういったことは、どの会派も考えていませんので、そういう中で各会派として対応することになると思います。」議会棟での取材については、一部の議員から苦情が寄せられたとして、