これまでビジネスの場面でAIを活用するためには、人間が「プロンプト（指示・説明文）」を与える必要があった。ところが2026年以降は細かなプロンプトを入力せずとも、ゴールセッティング（目標設定）、ミッションタスク（使命）、オブジェクティブ（具体的目標）を設定するだけで、AIが24時間365日、自律的に複数の工程を経て目標を達成するようになった。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第1回）＊＊＊