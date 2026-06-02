日銀職員を前にサッカーＷ杯を「世界を学ぶ大きなチャンス」と説明する李さん＝５月２８日、日銀横浜支店サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）を前にプロサッカー選手としても活躍したサッカー指導者・李国秀さん（６８）＝横浜市出身＝が５月２８日、日本銀行横浜支店（同市中区、小野寺拓支店長）で講演した。Ｗ杯を「世界を学ぶ大きなチャンス」と説明。今回の日本代表を「史上最強」と評し「