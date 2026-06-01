2026年に結成15周年・メジャーデビュー10周年を迎えたSHE'S（シーズ）が、8枚目となるオリジナル・アルバム『Who am I?』を9月2日にリリースすることを発表した。今作は、エモーショナルなロックサウンドから、心を鷲掴みする珠玉のバラードまで、壮大かつ圧倒的な存在感を放つ彼らの2年ぶりのフルアルバムとなる。昨年リリースした「モンストグランプリ2025 ジャパンチャンピオンシップ」大会テーマソングである「Four」、夏の終