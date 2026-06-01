横浜市教育委員会（資料写真）横浜市立中学校で本年度に始まった全員制給食を巡り、市教育委員会は１日の市会常任委員会で、４月の異物混入件数は４５件（速報値）だったと明らかにした。市教委によると、４月に提供した給食は１６日間で約１２４万食（同）。異物混入の発生率は約０・００３６２９％だった。４５件の異物混入の内訳は、毛髪が最多で、ビニール片などもあったが、金属片やガラス片といった健康被害につながる物