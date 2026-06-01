メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の夏の風物詩、「木曽川鵜飼」が開幕しました。1300年の歴史がありますが、いまある「悩み」を抱えているようです。 1日の「鵜飼開き」では、安全を願う神事が行われた後、招待客に鵜飼が披露されました。 「木曽川鵜飼」の鵜匠は昨シーズン4人いましたが、そのうち2人が退職したため、今シーズンは2人しかいません。 鵜舟は昨シーズン最大2隻を運航し