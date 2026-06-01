日本航空（JAL）は6月1日、東京/羽田・東京/成田発ホノルル行きのプレミアムエコノミークラスとエコノミークラス路線で提供する機内食の新ブランド「JAL Hawaiian Table」を立ち上げた。ハワイらしいメニューを通じて、機内食で“旅のワクワク感”を演出する。大人から子どもまで幅広い世代が楽しめる本格的なハワイアンローカルメニューをテーマに、JALロイヤルケータリングが開発を担当。内容は通常の国際線機内食と同様、3か月