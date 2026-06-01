a flood of circleが、2026年8月5日（水）に20周年記念ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を発売する。このたび収録詳細が発表されたほか、動画配信サービスU-NEXTにてライブ映像2作品の連続配信が決定した。『革命未遂の蝶が見る夢』は、インペリアルレコード移籍後の楽曲を収録したベスト盤。収録タイトルには三愛オブリCMソング「エンジン」、今年5月6日に開催された日本武道館公演にて初披露した新曲「ロックンロール」の