大分市の市道で1日午後、軽乗用車が民家の外壁に衝突し、運転していた男性が死亡、助手席の女性が意識不明の重体です。 【写真を見る】軽乗用車が民家の壁に衝突高齢男性が死亡、助手席の女性も意識不明の重体大分 1日午後2時前、大分市小野鶴の市道で、直進していた軽乗動車が道路脇にある民家の外壁と信号機に衝突しました。 近隣住民から「近くで音がした」と110番があり、警察官が現場に到着したところ、車を運転してい