2026年5月、ホンダは「2040年に販売する新車をすべてEV（電気自動車）かFCV（燃料電池車）にする」とした"脱ガソリン宣言"の撤回を発表。日産もアメリカ工場でのEV生産中止を決定した。独VWや米GMなど欧米メーカーも相次いでEVシフトを見直すなど、「EV失速」の流れが顕著になっている。【写真】中国で大量に廃棄されたEV、「EVの墓場」はカー・シェア事業失敗のなれの果てその中で、中国メーカーだけがEV生産を拡大し続け、完