違和感は、やはり拭えない。マンチェスター・シティ女子は現地５月31日、FAカップの決勝でブライトンと対戦。カディージャ・ショー、アレックス・グリーンウッド、藤野あおば、ヴィヴィアンネ・ミーデマの得点で、４−０の完勝。すでにリーグも制しており、クラブ史上初の２冠を達成し、2025-26シーズンを締めくくった。試合後にはスタンドでセレモニーを実施。選手たちがメダルをかけられ、トロフィーリフトで歓喜を分かち