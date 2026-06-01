アイドルグループ・嵐が5月31日、グループとしての活動に終止符を打った。同日18時より東京ドームで全国ツアー「We are ARASHI」（5都市・全15公演）のファイナルを迎え、約26年半にわたる歩みに幕を下ろした。SNSでは多くの声が寄せられている。平成から令和にかけて音楽シーンをけん引し、幅広い世代に支持されてきた嵐。活動最終日となる東京ドーム公演はライブ配信も実施され、日本全国で多くの人が嵐の有終の美を見届けた。SN