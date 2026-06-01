日本時間１５時００分に独小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（4月）15:00 予想-0.5%前回-0.8%（-2.0%から修正）（前月比) 予想N/A前回2.1%（0.9%から修正）（前年比)