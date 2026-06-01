（台北、基隆中央社）台湾では1日、中度台風（台湾基準）台風6号の外側の湿った空気が流れ込み、北部と北東部で一時雨が降る。中央気象署（気象庁）によれば、台風6号の台湾への影響は限定的となる見通し。台風6号は1日午前8時現在、沖縄県那覇市の南南西190キロ（台北の東590キロ）の海上を、時速21キロから32キロに速度を上げつつ、北北東から北東に向きを変えて進んでいる。中心気圧は970ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は3