北中米ワールドカップに向けた壮行試合で、森保ジャパンはアイスランドと対戦。小川航基のゴールで１−０の勝利を収めた。アイスランドはワールドカップに出ないけど、けっこう手強かったね。フィジカルが強くて、選手同士の距離感も良いから、攻撃も守備もあまり隙がなかった。だからこそ、日本にとっては充実のテストマッチになったと思う。ワールドカップ初戦のオランダ戦を見据えても、得るものはあったんじゃないかな。