森保一監督が率いる日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。スコアレスで迎えた87分に小川航基がヘッド弾。１−０で勝ち切った。この決勝点を正確なクロスでアシストした菅原由勢が、試合翌日にインスタグラムを更新。「何も始まってない。ここからが本当の勝負」と決意を示し、「素晴らしいご声援ありがとうございました！」と感謝を伝える。 またこの試合では、代