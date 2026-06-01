「何も始まってない。ここからが本当の勝負」決勝点アシストの菅原由勢が決意。大先輩への想いも「僕の永遠のアイドル！！」
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。スコアレスで迎えた87分に小川航基がヘッド弾。１−０で勝ち切った。
この決勝点を正確なクロスでアシストした菅原由勢が、試合翌日にインスタグラムを更新。「何も始まってない。ここからが本当の勝負」と決意を示し、「素晴らしいご声援ありがとうございました！」と感謝を伝える。
またこの試合では、代表127キャップを誇る吉田麻也を送り出すセレモニーが試合中に行なわれた。37歳のDFは先発し、14分に途中交代。日本の選手だけでなく、アイスランドの選手も加わった花道を通ってピッチを後にする。
菅原は「名古屋グランパスのアカデミーからの大先輩のマヤさんのこういう舞台をご一緒できて良かった」と感慨。「いつまでも選手としても人間としても大尊敬、僕の永遠のアイドル！！」と綴った。
吉田との２ショットなども添えられたこの投稿に、吉田も反応。「ありがとうユキナリ！」とメッセージを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
この決勝点を正確なクロスでアシストした菅原由勢が、試合翌日にインスタグラムを更新。「何も始まってない。ここからが本当の勝負」と決意を示し、「素晴らしいご声援ありがとうございました！」と感謝を伝える。
またこの試合では、代表127キャップを誇る吉田麻也を送り出すセレモニーが試合中に行なわれた。37歳のDFは先発し、14分に途中交代。日本の選手だけでなく、アイスランドの選手も加わった花道を通ってピッチを後にする。
菅原は「名古屋グランパスのアカデミーからの大先輩のマヤさんのこういう舞台をご一緒できて良かった」と感慨。「いつまでも選手としても人間としても大尊敬、僕の永遠のアイドル！！」と綴った。
吉田との２ショットなども添えられたこの投稿に、吉田も反応。「ありがとうユキナリ！」とメッセージを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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