気象庁は1日、九州南部（宮崎県、鹿児島県）が梅雨入りしたとみられると発表しました。 【画像をみる】台風の最新進路予想、1日～雨風シミュレーション 九州南部は、前線の影響で曇りや雨となっています。向こう１週間も、前線や湿った空気の影響により曇りや雨の日が多くなる見込みです。 九州南部の梅雨入りは、平年（5月30日）より2日遅く、去年（5月16日）と比べると16日遅い時期となりました。 これまでに梅