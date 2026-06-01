BANDAI SPIRITSの「一番くじ」に6月、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』が登場。ナルトやサクラたちの豪華MASTERLISEシリーズフィギュア6体など、ファンにはたまらないラインアップとなっています。一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」今回の一番くじは、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」に登場するナルト、サクラ、カカシ、我愛羅に加え、”暁”よりデイダラ、サソリが、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MAS