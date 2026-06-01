岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】5月30日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で陸上競技が行われました。男子200mは金光学園・小野（2年）と玉野光南・山田（3年）が共に大会新記録となるタイムでゴール。0.002秒差で小野が制しました。女子110mハードルでも倉敷中央・延原（2年）が大会新記録をマークしました。全種目が終了し、男子総合は岡山商大付、女子総合は倉敷中央が優勝を果たしました。