トリニータは5月30日、明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦でJ3・奈良と対戦。3点のリードを守り切れず、痛恨の逆転負けです。 【写真を見る】大分トリニータ3点リードも痛恨逆転負け最終戦はホーム開催 リーグ戦はウエストBグループ7位に終わったトリニータ。5月30日はプレーオフラウンド初戦でウエストA7位のJ3・奈良とアウェー