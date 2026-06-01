伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑む第11期叡王戦五番勝負（主催：株式会社不二家）は、両者２勝で迎えた最終第５局が５月31日（日）に千葉県柏市の「柏の葉カンファレンスセンター」で行われました。対局の結果、両者得意の相掛かり戦から抜け出した伊藤叡王が117手で勝利。熱戦を制して叡王３連覇を果たしています。○去年と同じ場所で勝った方が叡王という重要な一番。昨年と同じ対戦カードおよび対局場で、斎藤八段としては「タ