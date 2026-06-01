WEST.の中間淳太（38）が1日までにXを更新。東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた先輩グループ嵐への思いをつづった。中間は「『嵐の去ったあとは虹がかかる。』嵐さんのライブを見学させていただくたび、会場のファンの皆様の笑顔をみて、この言葉が必ず頭の中に浮かんでいました。『こんなに綺麗な笑顔の虹がかかるんだ！』と、毎