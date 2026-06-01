WEST.の中間淳太（38）が1日までにXを更新。東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を開催し26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた先輩グループ嵐への思いをつづった。

中間は「『嵐の去ったあとは虹がかかる。』嵐さんのライブを見学させていただくたび、会場のファンの皆様の笑顔をみて、この言葉が必ず頭の中に浮かんでいました。『こんなに綺麗な笑顔の虹がかかるんだ！』と、毎度、心の底から感動していました」と切り出し、「『我々もたくさんの方を笑顔にしたい！』『誰かにとって、明日も頑張ってみよう、と思ってもらえる存在になりたい！』その気持ちで今もステージに立ち続けています」とつづった。

「改めて。嵐さんの後輩で、そして、ご一緒させていただく機会もいただけたことが、本当に幸せです。この経験は人生の財産だと言いきれます」としみじみ。「『嵐の去ったあとは虹がかかる。』そう信じ続け、我々WEST.これからも7人で、偉大すぎる先輩に追いつけるように頑張ります！！」と意気込みをつづった。