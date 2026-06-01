【モデルプレス＝2026/06/01】Leminoプレミアムにて、ANIMAXで話題の4つの興行作品が6月8日正午より配信される。【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影◆Leminoプレミアムで話題4作品配信今回配信されるのは、舞台・朗読劇・eスポーツの4作品。舞台や朗読劇ならではの表現力、キャストの熱演、そして作品世界への没入感を楽しむことができる。（modelpress編集部）◆配信作品・伊藤潤二原作の世界観を豪華キャスト