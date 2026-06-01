コストコで給油をする顧客の様子＝3月18日、カリフォルニア州サンディエゴ/Kevin Carter/Getty Images（CNN）米小売り大手コストコが先週の四半期決算発表で明らかにしたところによると、同社のガソリン給油所の多くが需要に圧倒され、供給不足を避けるためにタンクローリーを日に何度も呼ばなければならない事態に陥っている。全米でガソリン価格が1ガロン（約3.8リットル）あたり4ドル（約638円）を超える中、安価なガソリンを求