とにかくスピードが求められる時代だ。北中米W杯を控えた日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれた壮行試合で、アイスランド代表と対戦。中々得点を奪えずにいたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、１−０で勝利を掴んだ。待望の一発は、数的優位を活かしてのものだった。日本の得点直前、アイスランドは２枚替えを実施したのだが、投入選手のうち１人のイサク・スナエル・ソルバルドソンはしば