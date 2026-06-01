［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場日本代表は現地５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦した。北中米ワールドカップを直前に控えた壮行試合。日本サッカーの聖地に詰めかけた満員のサポーターの前で、きっちり勝利を掴みたいところだが、チャンスを仕留めきれず、１点が遠い。スコアレスドローのままタイムアップが近付く87分、菅原由勢と小川航基という後半の頭から出