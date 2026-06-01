自治体や企業で「ハーフパンツ」を容認する動きが広がる中、「どこまで自由にしていいの？」「周りにどう思われるか不安」と頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。そこで、はく人も周囲の人も心地よく過ごすためのルール作りや、ビジネスマナーの視点から見た「判断基準」などについて、ヒロコマナーグループ代表で、企業価値を高める人財育成コンサルティングをはじめ、皇室のマナー解説やNHKドラマ「岸辺露伴は動かない